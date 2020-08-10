В Україні за добу виявили більше тисячі нових випадків коронавіруса

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

З початку пандемії в країні захворіли майже 82 тисячі осіб

В Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавіруса. Загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.

Відповідні дані були оприлюднені Радою національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Чернівецькій (108), Харківській (117), Івано-Франківській (121) і Львівській (130) областях. У Києві COVID-19 підтвердили у 66 осіб.

Менше 10 випадків зафіксували у Донецькій (1), Кіровоградській (3), Полтавській (3), Херсонській (2) і Луганській (2) областях.

Померли за останню добу від коронавируса 25 пацієнтів, 387 - одужали.

Загальна кількість хворих досягла 81 957 осіб. Серед них 44 359 пацієнтів уже одужали, 1922 - померли.

Раніше РБК-Україна писало, що Чернівецька область може опинитися в "червоній зоні" карантин у зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 9 серпня послаблювати карантин не можуть 8 областей і Київ через завищені епідемічні показники.

Також повідомлялося, що у Львові стався спалах коронавируса після весілля; заразилися гості і їх сім'ї.