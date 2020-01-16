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У лютому зміниться порядок перетину адмінкордону з Кримом

Новини » Політика     16.01.2020 - 10:20
У лютому зміниться порядок перетину адмінкордону з Кримом
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Згідно з новими нормами, спрощується порядок перетину адмінкордону для деяких категорій громадян

З 9 лютого 2020 року набирають чинності зміни, які стосуються виїзду з тимчасово окупованої території України та в'їзду в неї дітей з українським громадянством до 16 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Відповідно до змін, з 9 лютого виїзд на ТОТУ дітей у віці до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну української влади територію в супроводі цих дорослих. У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов'язкове.

Виїзд дітей у віці від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу при наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В'їзд на окуповану територію громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред'явлення довідки, виданої територіальним органом ДМС.

Виїзд здійснюється за умови пред'явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 19 грудня, на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону.

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