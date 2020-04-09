У Зеленського хочуть моніторити маски в аптеках і погрожують штрафами

Для боротьби з коронавірусом в Україні будуть моніторити наявність медичних захисних масок в аптеках. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що на нараді обговорили прибуття з Китаю ще трьох літаків з вантажем спеціальних засобів для боротьби з COVID-19. Доставлені медичні засоби будуть розподілятися не тільки по опорних лікарнях, але і надійдуть до великих торговельних мереж.

"Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. При відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування", - йдеться в повідомленні.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. За даними опитувань, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори.

Нагадаємо, раніше соообщает, що Кабмін посилив боротьбу з контрабандою протиепідемічних товарів.

До цього Зеленський в зверненні заявив, що Україна щодня випускає 900 тисяч масок в зв'язку з пандемією коронавірусу. Крім того, нарощується вітчизняне виробництво тест-систем для виявлення COVID-19.

