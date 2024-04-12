У Зеленского готовят отставки в правительстве: кого из министров могут уволить

Как отмечается в материале, на Банковой есть желание успеть разобраться с наибольшим количеством кадровых вопросов в парламентском окне. Ведь как показывает практика действующей власти, если их не решить сразу, они могут зависнуть на месяцы, а в некоторых случаях даже на годы.

Перестановки в Кабмине

В преддверии итогового голосования за мобилизацию Россия в очередной раз обстреляла украинскую энергетику, разрушив полностью Трипольскую ТЭС. На фоне таких новостей депутаты большинством голосов в этот же день вызвали в Раду для отчета вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главу госагентства по восстановлению Мустафу Найема, но оба были в командировках.

Возможные перестановки в секторе инфраструктуры и восстановления и даже его реорганизация могут произойти уже в 20 числах апреля, когда Рада соберется снова. Хотя они не наиболее вероятны.

По состоянию на 12 апреля в главном центре принятия решений на Банковой еще нет итоговой схемы перестановок и слияний/ликвидаций в Кабмине. Но основные тренды уже просматриваются.

Скорее всего, наконец-то решится судьба министерства культуры и информполитики и министерства спорта, оба из которых уже долгое время руководствуются исполняющими обязанности. По всей вероятности, в результате они будут ликвидированы как таковые, а их функции передадут другим органам. Впрочем, возможно и создание отдельного министерства пропаганды, которое будет бороться с российской агрессией в информационной сфере, такую идею уже давно вынашивают на Банковой.

Могут ликвидировать и Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий – его функционал во время полномасштабной войны малопонятен большинству собеседников РБК-Украина. Судьба его председателя, вице-премьера Ирины Верещук, пока неизвестна - как вариант, называют должность посла или работу во главе какой-нибудь из ОВА.

В таком случае кому придется передать направление внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается несколько миллионов. О создании отдельного ВПО-министерства речь не идет, но возможны несколько вариантов, о которых услышало издание.

ВПЛ могут передать в то же Минвосстановления (оно также занимается инфраструктурой и развитием территорий), но при этом убрать оттуда собственно тематику восстановления. И возглавить такой орган якобы может заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба, отвечающий на Банковой за региональную политику. Впрочем, ряд собеседников сомневается, что Кулеба сам заинтересован поменять Банковую на Грушевского (в неформальной иерархии властей должности в ОП стоят гораздо выше должностей в Кабмине).

Другой сценарий

Другой сценарий предполагает дальнейшее усиление первой вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко – она может перебрать на себя еще и часть инфраструктурной тематики и даже "кусок" Минэкологии. Свириденко называют креатурой главы ОП Андрея Ермака, который в таком случае еще больше усилит свое влияние после того, как он окончательно зачистил Банковую от альтернативных источников влияния на президента.

Примечательно, что в кулуарах ходит и прямо противоположный слух - якобы Свириденко может вернуться на работу в Офис президента, тогда как вице-премьером станет глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. В 2020-22 годах он уже возглавлял Минрегион и продолжает активно участвовать в мероприятиях по теме регионального развития уже на нынешней должности. Кроме этой сферы, по словам собеседников во власти, Чернышов якобы хотел курировать еще и энергетику с экологией.

Еще задолго до полномасштабной войны ходили активные разговоры о том, что Чернышев не прочь и занять премьерское кресло, но сейчас об этом речь не идет.

Все собеседники издания уверяют, что регулярные слухи об отставке Дениса Шмыгаля оснований под собой не имеют и в большинстве своем запускаются скрытыми претендентами на его должность.