За Зеленського готові проголосувати 44% виборців

У першому турі виборів президента України за Володимира Зеленського готові проголосувати 24,8% громадян. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед усіх українців 7,3% готові підтримати Юрія Бойка, 6,5% - Петра Порошенка.

Водночас, серед тих громадян, хто визначився з кандидатом, за Зеленського готові голосувати 44,2% респондентів, за Бойка - 13,1%, за Порошенка - 11,6%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 8 по 18 лютого серед 2038 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 40,1% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Дані опитування Центру Разумкова свідчать, що у лютому 2020 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 51,5% громадян. Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року ˗ тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли ˗ лише 13,5%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 51,5% і 41%.