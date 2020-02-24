За Зеленського на президентських виборах готові проголосувати 40% українців

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

На виборах у 2020 році Зеленський отримав би значно менше, ніж рік тому

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 40,1% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 15,3% громадян мають намір голосувати за Юрія Бойка, 13,5% - за Петра Порошенка, 10,2% - за Юлію Тимошенко. У інших ймовірних кандидатів рейтинг підтримки менше 5%.

Частка респондентів, які відповіли, що дії нової влади виправдали їх сподівання, порівняно з жовтнем зменшилася з 23% до 13%, незмінною (5%) залишилася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, з 9% до 20% зросла частка тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їх сподівань, з 12% до 19% зросла частка тих, хто відповів, що від нової влади вони нічого доброго не очікував, так і сталося, з 6% до 13% - що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. З 40% до 25% зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

Якщо протягом жовтня-грудня минулого року відносна більшість громадян вважала, що нинішня влада краща, ніж попередня (48% у жовтні і 43% у грудні), то за даними останнього опитування, частка таких зменшилася до 30%, а частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, зросла до 39% (у жовтні вона становила 27%, у грудні - 34%). Також зросла частка тих, хто вважає, що вона гірша за попередню (зараз вона становить 20%, тоді як у жовтні ˗ 8%, у грудні ˗ 13%).

Якщо у вересні 2019 року 54,5% опитаних вважали, що дії президента Володимира Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% - що вони спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, то у лютому 2020 року частка перших знизилася до 37%, а частка других зросла до 41%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова свідчать, що у лютому 2020 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 51,5% громадян. Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року ˗ тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли ˗ лише 13,5%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 51,5% і 41%.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%).