У Зеленского остро ответили на циничные обвинения со стороны Путина

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", - написал он.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что после взрыва на мосту и разрушения двух пролетов переправы повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Сначала в России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, которые вызвал вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада. А теперь Путин называет взрыв "терактом", который якобы направлен на разрушение российской инфраструктуры, и обвинил в нем украинские спецслужбы.

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