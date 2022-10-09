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У Зеленского остро ответили на циничные обвинения со стороны Путина

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как оккупационные войска совершили ракетную атаку на Запорожье, в результате чего погибли 13 человек, российский диктатор Владимир Путин решился обвинить Украину в терроризме из-за того, что спецслужбы якобы устроили взрыв на Крымском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", - написал он.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что после взрыва на мосту и разрушения двух пролетов переправы повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Сначала в России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, которые вызвал вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада. А теперь Путин называет взрыв "терактом", который якобы направлен на разрушение российской инфраструктуры, и обвинил в нем украинские спецслужбы.

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Ирина ПодолякВладимир ПутинЗапорожье