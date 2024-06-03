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У Зеленского анонсировали положительные решения по ПВО в ближайшее время

Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

Как рассказал Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основным. 

"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров. 

В частности пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО. 

"И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время", - заявил Никифоров. 

Вопросы усиления ПВО

Сегодня вопрос усиления ПВО Украина стал особенно острым на фоне того, что российские террористы ужесточили массированные удары по территории нашей страны. Как отмечал ранее президент, для полного закрытия неба достаточно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.

Только на прошлой неделе Российская Федерация применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (УАБ).

Тем временем Румыния размышляет над тем, чтобы передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

 

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