У Зеленського анонсували другу партію тестів на коронавірус з Китаю

Для боротьби з коронавірусом в Україні в найближчі дні з Китаю прибуде друга партія тестів і інших медичних коштів. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає прес-служба Офісу.

За його словами, якщо в першій партії військовий літак доставив з Китаю 50 000 ПЛР-тестів, то завтра завантажать новий борт, який доставить ще 100 тисяч таких тестів.

"Додатково з Південної Кореї протягом двох днів в Україну надійде ще 100 000 таких тестів. Таким чином, ми будемо мати вже 250 000 ПЛР-тестів. Планується ще кілька таких партій з-за кордону", - зазначив Тимошенко.

Він уточнив, що українська сторона зафрахтувала вантажний літак компанії з Казахстану, оскільки такий рейс обійдеться Україні дешевше, ніж політ військового Іл-76.

"Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він повинен приземлитися в Китаї і розпочати завантаження. Зараз склад в Китаї завантажений на три польоти", - пояснив він.

Крім того, цей рейс доставить 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значну кількість звичайних медичних масок, які незабаром надійдуть у аптеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області зафіксували перший випадок коронавірусу. За даними місцевої влади, захворіла літня мешканка Конотопа.

Крім того, сьогодні в Києві число заражених зросло до 34.