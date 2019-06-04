У Зеленського анонсували перезапуск НАЗК

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський внесе невідкладний законопроект про зміну роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в АП працюють над розробкою проекту, який змінить роботу НАЗК.

"На наступному тижні ми завершимо роботу над законопроектом, який буде передбачати переформування НАЗК. На жаль, те керівництво, яке є сьогодні не може дати результат. Тому на наступному тижні законопроект буде представлено. Ми розповімо про основні положення. Президент звернеться до парламенту з проханням розглянути його невідкладно", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав їм три місяці, щоб досягти прогресу у розслідуванні резонансних схем.

Додамо, раніше Національне агентство по запобіганню корупції розробило і схвалило на своєму засіданні законопроект "Про захист викривачів корупції".