У Зеленського анонсували нові кредитні програми для бізнесу

Через карантин в Україні для бізнесу готують нові кредитні програми. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського з участю представників уряду та банківського сектору.

Повідомляється, що на нараді обговорили впровадження інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що нові інструменти повинні показати переваги над тіньовим бізнесом.

"Учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині березня Кабінет міністрів України підняв ліміти за програмою доступних кредитів "5-7-9" для малого бізнесу. Зокрема, уряд підвищив максимальну суму такого кредиту з 1,5 до 2 млн гривень