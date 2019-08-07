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Зеленський подзвонив Путіну через загибель бійців на Донбасі


Зеленський та Путін також обговорили повернення українських полонених

Президент Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський, після проведення термінового засідання з силовиками, заявив, що ранком подзвонив до президента РФ. Він попросив Путіна вплинути на бойовиків.

"Я вранці розмовляв з Путіним (з приводу загибелі військових, - ред.), я йому сказав, що це не наближає нас до миру. Я попросив вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей", - заявив він.

Також президент повідомив, що він говорив Путіну про необхідність скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській.

"Друге питання, яке я піднімав. Нам потрібно скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській, також піднімав питання повернення наших полонених.", - додав Зеленський.

Зазначимо, що Зеленський сьогодні провів термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі. У засіданні брали участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

РБК-Україна писало, що вчора близько 11 години дня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських бійців. Серед загиблих старший матрос, помічник гранатометчика, 31-річний Олександр Шарко і 21-річний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретар РНБО Олександр Данилюк після заявив, що це не залишиться без уваги.

У свою чергу, український президент після порушення перемир'я зробив з заяву, закликаючи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Відзначимо, що впродовж минулої доби, 6 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

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