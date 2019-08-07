Зеленський подзвонив Путіну через загибель бійців на Донбасі

Президент Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський, після проведення термінового засідання з силовиками, заявив, що ранком подзвонив до президента РФ. Він попросив Путіна вплинути на бойовиків.

"Я вранці розмовляв з Путіним (з приводу загибелі військових, - ред.), я йому сказав, що це не наближає нас до миру. Я попросив вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей", - заявив він.

Також президент повідомив, що він говорив Путіну про необхідність скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській.

"Друге питання, яке я піднімав. Нам потрібно скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській, також піднімав питання повернення наших полонених.", - додав Зеленський.

Зазначимо, що Зеленський сьогодні провів термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі. У засіданні брали участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

РБК-Україна писало, що вчора близько 11 години дня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських бійців. Серед загиблих старший матрос, помічник гранатометчика, 31-річний Олександр Шарко і 21-річний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретар РНБО Олександр Данилюк після заявив, що це не залишиться без уваги.

У свою чергу, український президент після порушення перемир'я зробив з заяву, закликаючи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Відзначимо, що впродовж минулої доби, 6 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.