Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Шурму

Стоит заметить, что источники РБК-Украина в парламенте сегодня, 3 сентября, уже сообщали о возможном увольнении замглавы ОП Ростислава Шурмы.

При этом, по данным собеседников, на его место могут назначить Александра Камышина, который сейчас является главой Минстратегпрома. Камышин сегодня подал заявление об уходе с должности в Раду.

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