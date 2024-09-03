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Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Шурму

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - сказано в указе главы государства. 

Что известно о Шурме

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. 

Он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Экономическая теория", а также Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экономика и предпринимательство".

  • С 2003 года работал в международных компаниях Procter & Gamble и BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.
  • С 2006 года работал в Группе МЕТИНВЕСТ.
  • С 2007 года занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод".
  • С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".
  • С марта 2021 года работал советником Офиса президента Украины (вне штата).
  • 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

 

Стоит заметить, что источники РБК-Украина в парламенте сегодня, 3 сентября, уже сообщали о возможном увольнении замглавы ОП Ростислава Шурмы.

При этом, по данным собеседников, на его место могут назначить Александра Камышина, который сейчас является главой Минстратегпрома. Камышин сегодня подал заявление об уходе с должности в Раду.

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Владимир ЗеленскийОфис президентаРостислав Шурма