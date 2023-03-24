Зеленский уволил Камышина с должности внештатного советника

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Напомним, 27 февраля Александр Камышин сообщил о том, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

Примечательно, что сам Камышин заявлял о том, что должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Однако уже 3 марта Зеленский назначил Камышина свои советником вне штата. Таким образом, Камышин пробыл сна этой должности три недели.

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