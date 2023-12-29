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Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА

Фото: Владимир Труш (oblast-te com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации. Должность занимал Владимир Труш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №859, опубликованный на сайте Офиса президента.

Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Владимира Труша с должности главы Тернопольской ОГА.

Добавим, что Труш занимал должность главы Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года. До этого он возглавлял Рогатинскую районную государственную администрацию.

Назначение голов ОГА

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил двух глав областных администраций. Речь идет о Ровенской ОГА, которую возглавил Александр Коваль, и Донецкой ОГА. Ее председателем назначили Вадима Филашкина.

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