Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации. Должность занимал Владимир Труш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №859, опубликованный на сайте Офиса президента.
Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.
"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Напомним, 27 декабря стало известно, что Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Владимира Труша с должности главы Тернопольской ОГА.
Добавим, что Труш занимал должность главы Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года. До этого он возглавлял Рогатинскую районную государственную администрацию.
Назначение голов ОГА
Вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил двух глав областных администраций. Речь идет о Ровенской ОГА, которую возглавил Александр Коваль, и Донецкой ОГА. Ее председателем назначили Вадима Филашкина.
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