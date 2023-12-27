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В Тернопольской ОВА сменится руководитель. Кабмин согласовал увольнение Труша

Украина, Среда 27 декабря 2023 17:41
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В Тернопольской ОВА сменится руководитель. Кабмин согласовал увольнение Труша Фото: глава Тернопольской ОГА Владимир Труш (facebook.com Trush Volodymyr)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины принял распоряжение по увольнению главы Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства.

Сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины приняли распоряжение об освобождении от должности главы Тернопольской областной государственной администрации - Владимира Труша.

Что известно о Труше

Отметим, что Труш находился в должности главы Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года.

До этого он занимал должность главы Рогатинской районной государственной администрации.

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