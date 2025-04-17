Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха после атаки РФ

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
Указ был подписан во четверг, 17 апреля.
"Уволить Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в указе №242/2025.
Ранее правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. На эту должность назначат Олега Григорова, решение уже согласовало правительство Украины.
Олег Григоров является генералом полиции третьего ранга. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Сумской области, а позже аналогичную должность в ГУ НП Запорожской области.
Григорова назначили начальником Главного управления Национальной полиции Луганской области в январе 2021 года.
Стоит добавить, что местные СМИ еще в феврале 2025 года прогнозировали кадровые изменения в руководстве Сумской ОВА. В сети сообщали, что якобы Артюх уже тогда написал заявление на увольнение, а Григоров готовится к назначению.
Увольнение Артюха произошло после смертоносного удара российских оккупантов по центру города Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. Армия РФ выпустила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.
Было попадание в центр города, где в момент атаки было много людей. По словам представителей местных властей, россияне применили ракету с кассетными боеприпасами.
Известно, что в результате российской атаки погибли 35 человек, еще 125 человек пострадали. Десятки раненых до сих пор находятся в больницах, среди них дети. По данным Сумского горсовета, семь человек в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что в день обстрела мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил Владимира Артюха в организации награждения военных 117 бригады Территориальной обороны ВСУ в центре города Сумы. Он призвал главу ОВА уйти в отставку.
Сам Артюх отрицает, что был инициатором мероприятия по награждению военнослужащих 13 апреля.
Добавим, что Владимир Артюх - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он занимал должность главы Сумской ОВА с апреля 2023 года.
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