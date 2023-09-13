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Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Сергея Тищика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - сказано в указе.

Стоит заметить, что Тищик занимал должность государственного уполномоченного АМКУ с октября 2019 года. 

До этого он также был директором ООО "Украинский газовый клуб" и руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Кадровые перестановки в АМКУ

Напомним, еще 5 сентября Верховная рада решила отправить в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую

На следующий день парламент поддержал кандидатуру бывшего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на эту должность

 

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Владимир ЗеленскийАнтимонопольный комитет Украины