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Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 ноября, провел изменения в составе командования Национальной гвардии. Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, обнародованные на сайте президента Украины.

Кого уволили

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 и 781/2023 были уволены с должности заместителей командующего Нацгвардии:

  • Николай Мыколенко,
  • Олег Сахон, 
  • Александр Набок, 
  • Владимир Кондратюк соответственно.

Добавим, что генерал-лейтенант Кондратюк ранее был первым заместителем, а также начальником штаба.

Кого назначили

Также президент назначил новым заместителями командующего НГУ:

  • Алексея Осипенко,
  • Александа Белоуса, 
  • Вадима Гладкова (указы №787/2023, 786/2023 и 785/2023 соответственно).

Отметим, что Гладков стал новым первым заместителем командующего НГУ вместо уволенного с этой должности Кондратюка.

Руководство НГУ

Напомним, что военно-политическое и административное руководство Нацгвардией осуществляет глава МВД по закону "О Национальной гвардии Украины". Непосредственное военное руководство НГУ осуществляет командующий Национальной гвардией, одновременно являющийся начальником главного органа военного управления НГУ.

С июля командующим Национальной гвардией является боевой офицер Александр Пивненко.

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Владимир ЗеленскийНацгвардия