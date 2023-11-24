Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 ноября, провел изменения в составе командования Национальной гвардии. Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, обнародованные на сайте президента Украины.
Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 и 781/2023 были уволены с должности заместителей командующего Нацгвардии:
Добавим, что генерал-лейтенант Кондратюк ранее был первым заместителем, а также начальником штаба.
Также президент назначил новым заместителями командующего НГУ:
Отметим, что Гладков стал новым первым заместителем командующего НГУ вместо уволенного с этой должности Кондратюка.
Напомним, что военно-политическое и административное руководство Нацгвардией осуществляет глава МВД по закону "О Национальной гвардии Украины". Непосредственное военное руководство НГУ осуществляет командующий Национальной гвардией, одновременно являющийся начальником главного органа военного управления НГУ.
С июля командующим Национальной гвардией является боевой офицер Александр Пивненко.
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