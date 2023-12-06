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Зеленский обратился к G7: миру жизненно важно сохранить свою консолидированность

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.uа)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидерам "Группы семи". Он отметил, что свободному миру необходимо сохранить свою консолидированность и взаимодействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

Зеленский отметил, что японское председательство в G7 было очень результативным. Президент напомнил, что за этот год Украина выиграла битву в Черном море, имеет шансы выстоять зиму, несмотря на возможный российский энергетический террор, а также сохраняет плацдармы на нескольких направлениях фронта, готовясь к следующим шагам.

"Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить. Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами следующий год. Для нас с вами - для свободных наций. Не для Путина", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина имеет силу. После чего обратился к лидерам с просьбой "быть именно такими сильными", какими они могут быть.

"Спасибо вам от имени всех украинских воинов, от каждой украинской семьи и от всего нашего государства за чрезвычайно весомую поддержку!", - добавил глава государства.

Поддержка Украины странами G7

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. В общей сложности за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Также СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" продолжат заморозку российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за причиненный ей в результате войны ущерб.

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