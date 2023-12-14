Зеленский обратится к лидерам стран ЕС во время саммита в режиме онлайн, - Politico

По словам официального представителя ЕС, президент обратится в режиме видеоконференции, поскольку на кону стоят ключевые вопросы для Украины.

Отмечается, что накануне саммита в Брюсселе ходили слухи о том, что лидер Украины лично примет участие во время саммита. Впрочем, план был якобы сорван в среду, 13 декабря, из-за того, что результаты относительно будущего вступления нашей страны в союз остаются непонятными.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания будут подниматься вопросы перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в союз. Ожидается, что Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Тем временем депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Больше о том, чего ожидать от саммита ЕС - читайте в материале РБК-Украина.