Зеленский встретился с Трампом: первые подробности

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Встреча с Трампом и главные заявления

Трамп встретил Зеленского у входа в Белый дом примерно в 18:20 по Киеву.



До встречи с Трампом президент Украины провел переговоры с двухпартийной делегацией Сената. А также встретился с с президентом Евангельской ассоциации Билли Грэма и организации «Сумка самаритянина» (Samaritan's Purse) Франклином Грэмом.

Трамп: сделка по ископаемым является "большим обязательством США"

Дональд Трамп подтвердил, что "справедливая сделка" с Украиной о добыче полезных ископаемых будет подписано сегодня. "Это большое обязательство со стороны США", - добавил он.

Президент Зеленский выразил надежду, что это станет шагом вперед для Украины.

Зеленский: важно сказать, что войну начал Путин

"Вы сказали "хватит войны", думаю, важно сказать, что войну начал Путин. Он убийца и террорист, но я надеюсь, что вместе мы сможем остановить его. Нам важно спасти страну и никаких компромиссов с убийцей", - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что у США лучшая ПВО в мире и Украине нужны средства защиты.

Трамп: когда мирное соглашение будет заключено, война завершится

По его словам, Россия не захочет вернуться (к войне, - ред.), никто не захочет вернуться. Он также добавил, что Украине придется пойти на компромиссы, но только потому, что нельзя достигать соглашений без компромиссов. Но они "не будут такими большими, как думают некоторые".

Зеленский: сделки об ископаемых недостаточно, нужны гарантии

Президент Украины говорит, что сдлеки об ископаемых недостаточно, потому что российские солдаты будут бояться нападать, если "мы будем сильными". А если мы будем недостаточно сильными, если склады будут пустыми, мы не сможем защищаться.

Зеленский также призвал США дать гарантии Британии и Франции для введения миротворцев. Трамп в ответ сказал, что гарантии безопасности сегодня не обсуждаются.

Ожидания от встречи

Перед этим они встречались в сентябре 2024 года, но тогда Трамп находился еще в статусе кандидата в президенты США.

Таким образом, это первая встреча между двумя лидерами с момента вступления Трампа в должность. Зеленский подчеркивал важность встретиться с американским президентом перед возможными переговорами Трампа с диктатором Владимиром Путиным, что в итоге и произошло. Зеленский назвал это "хорошим сигналом".

Отметим, что перед встречей оба лидера делились своими ожиданиями и планами относительно переговоров. Так, Трамп заявлял, что ожидает приезда Зеленского для подписания "очень большого соглашения", зато украинский лидер подчеркивал, что это лишь предварительный договор, а вот следующий - уже будет серьезнее и сложнее.

Глава украинского государства делились ожиданиями от встречи с Трампом. Он говорил, что хочет обсудить не только соглашение с США, но и ключевые вопросы, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны США и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Как говорил Зеленский, он хочет услышать ответ, может ли Киев рассчитывать в будущем на поддержку Вашингтона, а также надеется получить больше конкретики относительно позиций Соединенных Штатов и возможных совместных шагов для завершения войны.

"Я очень прямо спрошу, остановят ли США поддержку или нет, сможем ли мы покупать оружие, если оно не будет предоставляться как помощь, можем ли мы покупать оружие напрямую у США. Третий вопрос - можем ли мы работать с замороженными активами, например, для покупки оружия, для инвестиций во многое - как те же минералы, в восстановление Украины", - сказал Зеленский.

Также в контексте американо-российских переговоров, которые ведутся без участия Киева, президент хочет подчеркнуть, что любые решения по Украине не могут приниматься без ее участия.

Критика, которая звучала со стороны Трампа

Впрочем, этой встрече предшествовал ряд резких заявлений Трампа в адрес Зеленского. Их американский лидер сделал после того, как Киев отказался признавать "долг" перед Вашингтоном за уже поставленную помощь. Напомним, что первоочередные варианты сделки от США предусматривали 100% владение инвестиционным фондом и сумму в 500 млрд.

После чего Трамп называл Зеленского "диктатором". Более того, президент США прямо намекал, что Украине нужно провести выборы, поскольку глава украинского государства якобы имеет лишь "4% рейтинга поддержки".

Впрочем, когда Зеленский, отреагировав, сказал, что Трамп живет в российском "дезинформационном пространстве", американский лидер снова раскритиковал президента Украины.

Однако буквально накануне встречи с Зеленским риторика Трампа значительно смягчилась. Это в частности произошло на фоне того, что Киеву и Вашингтону удалось согласовать условия рамочного соглашения об ископаемых.

Так, Трамп наоборот похвалил коллегу и сказал, что "не может поверить", что называл президента Украины "диктатором".

Встреча могла сорваться?

Накануне даже появлялась информация, что встреча Зеленского и Трампа могла сорваться. Телеканал BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что Белый дом посылал президенту Украины сообщение, в котором просил его не приезжать на встречу в Вашингтон. Однако французский президент Эмманюэль Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским.

"Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него. В конце концов, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, что примет украинского лидера в Белом доме", - говорилось в публикации СМИ.