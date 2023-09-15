Зеленский встретился с прокурором Гааги, который ведет дело Путина

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.

Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества - исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Президент уверен, что будут и все остальные справедливые результаты.

Деятельность Международного уголовного суда

Напомним, что 17 марта МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.

Решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован. Отметим, что этот ордер будет действовать до конца его жизни.

Добавим, что вчера МУС открыл в Киеве полевой офис - крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.

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