Зеленский встретился с президентом Швейцарии: о чем говорили

В четверг, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Приветствую в Киеве Президента Швейцарии Игнацио Кассиса. Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всего нашего континента и человечности", - заявил Зеленский.

По словам президента, было обсуждено дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России. Зеленский поблагодарил Швейцарию за принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины и поддержку санкционных пакетов ЕС.

Лидеры стран обсудили недавние российские удары по инфраструктуре и энергетическим объектам Украины.