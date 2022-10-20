ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с президентом Швейцарии: о чем говорили

Новина українською →
Украина, Четверг 20 октября 2022 18:10
Зеленский встретился с президентом Швейцарии: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и президент Швейцарии Иньяцио Кассис (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Иньяцио Кассис провели встречу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Приветствую в Киеве Президента Швейцарии Игнацио Кассиса. Этот визит свидетельствует о невозможности сохранять нейтралитет во времена вызовов безопасности всего нашего континента и человечности", - заявил Зеленский.

По словам президента, было обсуждено дальнейшее взаимодействие в ответ на террор России. Зеленский поблагодарил Швейцарию за принципиальное осуждение преступной попытки аннексии территорий Украины и поддержку санкционных пакетов ЕС.

Лидеры стран обсудили недавние российские удары по инфраструктуре и энергетическим объектам Украины.

Напомним, что сегодня утром в Украину приехал президент Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Швейцария расширила список санкций против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, чтоШвейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн. евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Швейцария Война в Украине
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет