Зеленский встретился с президентом Румынии: обсудили вопросы ПВО и не только

"Во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Проинформировал о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита", - рассказал президент.

По словам Зеленского, вместе с Йоханнисом они обсудили работу экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой.

"Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии России тандем Украина - Румыния делает значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава Украины.