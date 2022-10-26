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Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Фото: президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию украинского президента в его Telegram .

Зеленский опубликовал видео визита и переговоров со своим коллегой из Гвинеи-Бисау.

"Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, который посещает нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!", - написал президент Украины.

Республика Гвинея-Бисау - государство в Западной Африке. Кроме материковой части включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинеей на юго-востоке.

Ранее Дмитрий Кулеба собирался в турне по странам Африки, чтобы консолидировать политическую поддержку со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии.

В частности, Кулеба встретился со своей ганской коллегой Ширли Айоркор Ботчвэй. Стороны договорились об открытии украинского посольства в Гане.

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