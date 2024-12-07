Нельзя позволить сдать Грузию Путину: Зеленский встретился с Зурабишвили

"Украина поддерживает и солидарна с грузинским народом, который сейчас отстаивает достойное будущее для себя. Важно всегда уважать мнение людей и не дать правительству Иванишвили сдать страну Путину (российскому диктатору Владимиру - ред.)", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что это вопрос контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия.

"Это угроза национальной безопасности всех в регионе и в Европе. Заверил госпожу Президент, что мы со своей стороны будем координироваться с партнерами не только в Европе, чтобы отреагировать действительно системно и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо", - подытожил глава Украины.