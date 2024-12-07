Нельзя позволить сдать Грузию Путину: Зеленский встретился с Зурабишвили

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они оба находились в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
"Украина поддерживает и солидарна с грузинским народом, который сейчас отстаивает достойное будущее для себя. Важно всегда уважать мнение людей и не дать правительству Иванишвили сдать страну Путину (российскому диктатору Владимиру - ред.)", - подчеркнул президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что это вопрос контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия.
"Это угроза национальной безопасности всех в регионе и в Европе. Заверил госпожу Президент, что мы со своей стороны будем координироваться с партнерами не только в Европе, чтобы отреагировать действительно системно и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо", - подытожил глава Украины.
Напомним, что массовые акции протеста вспыхнули сразу в нескольких городах Грузии. Это началось 28 ноября через решение правительства страны отсрочить начало переговоров о вступлении страны в Европейский Союз на 2028 год.
Заметим, что вчера, 6 декабря, в центре Тбилиси тысячи человек снова вышли на акцию протеста из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Полицейский спецназ впервые за три дня жестко разогнал протестующих. Детальнее о событиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы сообщали, что 5 декабря президент Владимир Зеленский ввел санкции против грузинских властей из-за событий в стране.
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