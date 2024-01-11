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Зеленский встретился с президентом Эстонии

Таллин, Четверг 11 января 2024 10:42
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Зеленский встретился с президентом Эстонии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис (twitter.com/AlarKaris)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Эстонию и встретился с президентом страны Аларом Карисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонского лидера в Twitter (X).

"Сегодня очень особенный день, мы поздравляем президента Украины Владимира Зеленского в Эстонии. Наша крепкая дружба базируется на общих ценностях, идеалами, к которым мы стремимся, всегда являются демократия и свобода", - написал Алар Карис.

Президент Эстонии также опубликовал первые фото со встречи с Зеленским.

Фото: Зеленский встретился с президентом Эстонии (twitter.com/AlarKaris)

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Вильнюсе. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Литвы и выступил перед украинской общиной.

Уже сегодня украинский президент прибыл в Эстонию, где он также проведет ряд важных встреч. Следующей в турне Зеленского должна стать Латвия.

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