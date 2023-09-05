ЕБРР предоставит 200 млн евро на модернизацию автодороги от Львова до польской границы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изменяет назначение кредита для Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины (ранее Укравтодор). Средства в сумме 182 млн. евро будут использованы для модернизации участка автомобильной дороги между Львовом и Равой-Русской на границе между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

По данным пресс-службы, в декабре 2020 года ЕБРР согласился предоставить суверенный кредит в размере 450 млн евро, который должен быть передан Укравтодору на условиях субкредита. Эти средства предназначались для финансирования строительства и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог вокруг Киева, Одессы и Львова. Выборка этого кредита, разделенного на три транша, продолжается.

Но развязанная Россией война против Украины нарушила торговую логистику через украинские черноморские порты и повлекла за собой переориентацию грузопотоков на маршруты через Западную Украину в ЕС, отметили в ЕБРР.

В связи с этим правительство Украины пересмотрело приоритеты и обратилось с просьбой переназначить имеющиеся средства на финансирование ремонта участка автодороги M-09 между Львовом и Равой-Русской. Этот путь является основным маршрутом между Львовом и Варшавой и частью коридора TEN-T, интенсивность движения в котором значительно выросла после начала войны.

"В настоящее время существует неотложная потребность в улучшении состояния этой автодороги, а также реализации критически важных мер дорожной безопасности (в том числе установлении барьеров между автомобильной и велосипедной инфраструктурой для сообщения между населенными пунктами на маршруте) и климатической адаптации", - говорится в сообщении.

Ремонт этой автодороги улучшит существующее транспортное сообщение не только в Украине, но и между Украиной и соседними странами ЕС, а также будет способствовать уменьшению грузовых логистических расходов. Улучшение состояния автодороги М-09 отвечает общим приоритетам правительства Украины и его партнеров, связанным с развитием альтернативных транспортных маршрутов для облегчения экспортно-импортной логистики критически важных товаров (в том числе сельскохозяйственной продукции и критически важного импорта) согласно инициативе "Пути солидарности" и в рамках реагирования на войну на Украине.

Кредиты ЕБРР

Переназначенный кредит для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины является частью поддержки реального сектора украинской экономики, предоставляемой ЕБРР в пяти приоритетных сферах: критически важная инфраструктура, энергетика, продовольственная безопасность, торговое финансирование и поддержка частного сектора.

Сотрудничество между банком и агентством имеет долгую историю – за последние 20 лет ЕБРР профинансировал проекты ремонта и реконструкции автодорог на общую сумму 1,2 млрд евро.