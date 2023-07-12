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"Несмотря на географическое расстояние, мы близки". Зеленский встретился с премьером Новой Зеландии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 июля, встретился с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Гипкинсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

"Встретился с господином премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Гипкинсом", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил его за последовательную, принципиальную и ценностную поддержку. Эта встреча состоялась на полях саммита НАТО в Литве.

"Очень важно, что, несмотря на географическое расстояние, мы чрезвычайно близки в понимании свободы", - добавил Зеленский.

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

В прошлом году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие до марта 2024 года.

А в мае Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России. В список вошли силовые структуры страны-агрессора, а также 18 российских предприятий и 9 граждан.

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