Зеленский встретился с премьером Испании: главные заявления лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу, 1 июля. Встреча прошла в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
Санчес приехал в Украину в символическую дату - первый день председательства Испании в ЕС. Украинский президент поблагодарил премьера за поддержку.
"Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости", - отметил Зеленский.
После личной встречи и переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес дали совместную пресс-конференцию.
Заявления Зеленского:
Заявления Санчеса:
Сегодня 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с рабочим визитом. Цель визита главы правительства - подтвердить поддержку Украины.
Санчес уже выступил в Верховной раде. Он заверил, что Испания поддерживает Украину в борьбе с РФ, на пути в Европейский союз и НАТО.
Также он объявил новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. Из них 51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальные пойдут на восстановление школ.
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