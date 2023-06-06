Зеленский встретился с представителем Ватикана: обсудили украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Они обсудили украинскую формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие нашего государства и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.
Президент отметил, что россияне и дальше совершают ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.
Зеленский отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Так оккупанты могут только воспользоваться паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Поэтому РФ должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Президент и кардинал Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию украинской формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального Юга.
Зеленский призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана.
Он отметил, что Святой Престол также мог бы внести действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, возвращение депортированных детей и восстановление справедливости.
Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.
Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска.
После начала полномасштабной войны Папа Римский Франциск занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине России.
В апреле Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Однако в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана и власти не давали согласия на такие инициативы.
В мае Зеленский встречался с Франциском и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.
После этого Папа Римский Франциск поручил Дзуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине".
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