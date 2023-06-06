Зеленский встретился с представителем Ватикана: обсудили украинскую формулу мира

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие нашего государства и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Президент отметил, что россияне и дальше совершают ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.

Зеленский отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Так оккупанты могут только воспользоваться паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Поэтому РФ должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президент и кардинал Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию украинской формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального Юга.

Зеленский призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана.

Он отметил, что Святой Престол также мог бы внести действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, возвращение депортированных детей и восстановление справедливости.

Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска.

Взаимодействие Украины и Ватикана

После начала полномасштабной войны Папа Римский Франциск занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине России.

В апреле Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Однако в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана и власти не давали согласия на такие инициативы.

В мае Зеленский встречался с Франциском и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Дзуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине".

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