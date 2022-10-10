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Зеленский встретился с послом США из-за ракетных ударов по Украине

Фото: Зеленский провел встречу с послом США из-за ракетных ударов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам дипломатов, Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине.

Напомним, что сегодня россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Большинство удастся восстановить сегодня, часть заработает завтра.

Какая ситуация в пострадавших в результате обстрела областях Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину