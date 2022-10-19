Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции: о чем говорили

В среду, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, а именно усиление поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Также было проговорено обеспечение консолидированной и жесткой реакции международного сообщества на преступления российского агрессора против Украины.
"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", - заявил Зеленский.
Президент призвал Грецию активно приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего, объектов энергетической сферы. Также Зеленский выразил надежду, что Греция и дальше будет поддерживать Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Напомним, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.
В прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же германских Marder.
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