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Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Никос Дендиас, глава МИД Греции (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, а именно усиление поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Также было проговорено обеспечение консолидированной и жесткой реакции международного сообщества на преступления российского агрессора против Украины.

"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", - заявил Зеленский.

Президент призвал Грецию активно приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего, объектов энергетической сферы. Также Зеленский выразил надежду, что Греция и дальше будет поддерживать Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.

В прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же германских Marder.

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Владимир ЗеленскийГреция