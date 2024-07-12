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Зеленский встретился с Макроном во время саммита НАТО: что обсуждали

Фото: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины встретился с президентом Франции на полях саммита НАТО, проходившего в Вашингтоне 9-11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество по безопасности и обучение наших военных", - написал Зеленский.

Он поблагодарил Макрона и французский народ "за принципиальную и неослабевающую поддержку".

Саммит НАТО

Напомним, Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне встретился с рядом лидеров стран-членов альянса. В частности, он говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьером Британии Киром Стармером.

Кроме того, Зеленский провел встречу с представителями оборонных компаний США.

Саммит НАТО одобрил итоговую декларацию без приглашения Украины к вступлению. В коммюнике повторяется формула о том, что приглашение к вступлению может быть направлено Украине только когда "члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

Но в тексте есть фраза о "необратимости" членства Украины в НАТО. 

Во время саммита было объявлено о передаче Украине дополнительных систем Patriot, а также о том, что самолеты F-16 уже направляются в Украину.

Кроме того, была согласована базовая военная помощь Украине в размере 40 млрд евро в год.

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Владимир ЗеленскийФранция