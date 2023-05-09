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Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (видео)

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Киев, Вторник 09 мая 2023 13:14
Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (видео) Фото: Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в День Европы с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он приветствовал ее в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

"С сегодняшнего дня 9 мая будет Днем Европы - в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев - это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые является основой Европейского Союза", - заявил президент.

Напомним, вчера мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что приедет с визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что согласно указу президента Владимира Зеленского, начиная с сегодняшнего дня, в Украине каждый год будут праздновать День Европы 9 мая.

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Владимир Зеленский Еврокомиссия Киев Урсула фон дер Ляйен
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