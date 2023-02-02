Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (фото)

"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", - написал Зеленский.

Фото: Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии (facebook.com/zelenskiy.official)

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем прибыли в Киев, кроме того, приехали в украинскую столицу более десятка европейских чиновников.

Добавим, как ранее сообщалось, эта символическая поездка делегации ЕС должна подчеркнуть поддержку Украины с приближением первой годовщины вторжения России.

В ходе визита европейских должностных лиц запланировано их совместное заседание с украинским правительством, а уже на завтра ожидается саммит Украина-ЕС.

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