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Зеленский встретился с Сунаком в Киеве (видео)

Киев, Пятница 12 января 2024 15:44
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Зеленский встретился с Сунаком в Киеве (видео) Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком, который приехал в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не наедине", - написал президент.

Он также обнародовал видео встречи с британским премьером.

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.

Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.

Также Сунак рассказал о намерении подписать "историческое соглашение" о безопасности между Великобританией и Украиной.

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Владимир Зеленский Киев Великобритания Риши Сунак
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