Зеленский встретился с Сунаком в Киеве (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 января, встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком, который приехал в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники. Это сигнал миру: Украина не наедине", - написал президент.
Он также обнародовал видео встречи с британским премьером.
Визит Сунака в Киев
Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.
Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.
Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.
Также Сунак рассказал о намерении подписать "историческое соглашение" о безопасности между Великобританией и Украиной.
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