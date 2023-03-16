ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с премьером Латвии (видео)

Новина українською →
Киев, Четверг 16 марта 2023 19:33
Зеленский встретился с премьером Латвии (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно - в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

"Ваше общество, президент с самого начала этой полномасштабной войны - даже с первых дней 2014 года, когда действительно началась эта война, - поддерживают наш суверенитет, наш народ, нашу территориальную целостность", - подчеркнул глава государства.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня, 16 марта, прибыл в Киев. Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.

Также ранее мы писали, что премьер Латвии выступил за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Латвия
NEWS
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины