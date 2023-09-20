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Зеленский встретился с Гутерришем: о чем говорили

Среда 20 сентября 2023 02:16
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Зеленский встретился с Гутерришем: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский и Антониу Гутерреш (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

"Президент поблагодарил Антониа Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский обратил внимание Гутерриша на использование Россией иранских дронов и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны ООН в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.

Россия сорвала "зерновое соглашение"

В июле этого года РФ заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. В то же время россияне начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру.

Украина в ответ открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов.

При этом Гутерреш предлагал возобновить "зерновое соглашение" путем ослабления санкций против России. Такой сценарий также продвигает президент Турции Эрдоган. Как раз продление "зернового соглашения" генсек ООН и хотел обсудить во время встречи в Нью-Йорке.

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ООН Владимир Зеленский
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