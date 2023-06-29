По словам Ермака, также на встрече присутствовали бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон. Все они являются членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

Он обратил внимание активистов на катастрофические последствия взрыва Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области. Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.

Фото: Зеленский встретился с Гретой Тунберг и другими экоактивистами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.

А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Вана рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буднов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг приступил к выводу подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Недавно журналисты установили личности оккупантов, которые контролировали Каховскую ГЭС до подрыва. Речь идет о русских солдатах отдельной 205 мотострелковой бригады.

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