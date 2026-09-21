Зеленский встретился с главой ЦРУ Рэтклиффом по дороге в США, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников, встреча состоялась сегодня в понедельник, 21 сентября. Другой источник заявил, что они разговаривали во время заправки своих самолетов, не уточнив при этом дату встречи.
Также Reuters добавило, что оба источника отказались разглашать подробности разговора
Напомним, что 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с не анонсированным визитом в Москву, где провел ряд встреч.
В Кремле утверждали, что встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным не было и заявляли, что это было "установление контактов между службами безопасности".
Позже глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что поездка была в значительной степени рутинной. Ор сказал, что обеспечение каналов связи между разведками США и России критически важно для предотвращения эскалации во время масштабных кризисов и конфликтов.
Тем временем The New York Times писало, что Рэтклифф посетил Москву, чтобы лично поделиться печальной для Москвы оценкой состояния война России против Украины и убедить Кремль заключить сделку, пока соглашение не ухудшилось.
Также в СМИ были еще версии, что США получили разведданные о ранней подготовки России к мобилизации и о планах "проверить" решительность НАТО". И визит в связи с этим был предупреждением Москве не делать такой шаг.