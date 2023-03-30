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Зеленский встретился с головой Rheinmetall

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

По его словам, на встрече было обсуждено текущее состояние сотрудничества с концерном Rheinmetall и перспективы его развития. Зеленский отметил, что Украине необходимо дальнейшее углубление партнерства. Это поможет обеспечить как неотложные потребности Сил обороны Украины, так и существенно усилит обороноспособность Украины.

"Благодарно ведущей оборонной компании Германии, а также всему немецкому народу за всестороннюю помощь и поддержку Украины. Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности", - сказал Зеленский.

Напомним, Паппергер ранее заявлял о намерении построить танковый завод в Украине. По его словам, это позволило бы выпускать до 400 танков Panther в год.

Если переговоры по строительству завода завершатся успешно, Украина может стать первым в мире покупателем Panther KF51.

Что известно о немецком танке Panther и чем он отличается от основных боевых танков НАТОчитайте в материале РБК-Украина.

Кроме этого глава Rheinmetall рассказал, что уже подготовлена концепция строительства танкового завода в Украине. По словам главы Rheinmetall, строительство могут начать во время войны или уже после ее окончания. Окончательное решение по этому вопросу будет за Киевом.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины