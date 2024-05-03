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Зеленский встретился с главой МИД Британии и обсудил Глобальный саммит мира

Пятница 03 мая 2024 09:33
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Зеленский встретился с главой МИД Британии и обсудил Глобальный саммит мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - сообщил Зеленский.

Кроме того, отдельное внимание во время встречи они уделили подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся вскоре: саммиту "Большой семерки" в Италии, инаугурационному саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

"Спасибо правительству и народу Великобритании за неизменную поддержку Украины", - добавил президент.

Помощь Украине от Британии

Недавно Великобритания выделила около 150 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины.

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки в Украину прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонной техники.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов. В него входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Кроме того, премьер Британии Риши Сунак заявил об увеличении военной помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов.

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