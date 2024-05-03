Зеленский встретился с главой МИД Британии и обсудил Глобальный саммит мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов", - сообщил Зеленский.

Кроме того, отдельное внимание во время встречи они уделили подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся вскоре: саммиту "Большой семерки" в Италии, инаугурационному саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

"Спасибо правительству и народу Великобритании за неизменную поддержку Украины", - добавил президент.