Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії та обговорив Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.
"Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів", - повідомив Зеленський.
Крім того, окрему увагу під час зустрічі вони приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Великої сімки" в Італії, інавгураційного саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
"Дякую уряду та народу Великої Британії за незмінну підтримку України", - додав президент.
Допомога Україні від Британії
Нещодавно Велика Британія виділила близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України.
На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість відправки в Україну прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників і ракет.
10 квітня Україна і Велика Британія підписали рамкову угоду про співпрацю в галузі оборонної техніки.
22 березня Міністерство оборони Великої Британії оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 60 мільйонів фунтів стерлінгів. До нього входять безпілотники і засоби протиповітряної оборони.
Крім того, прем'єр Британії Ріші Сунак заявив про збільшення військової допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.