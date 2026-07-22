Зеленский встретился с героем "Азовстали" по вопросам ветеранской политики

Президент Украины встретился с Героем Украины, ветераном морской пехоты Сергеем Волынским "Волыной". В повестке дня были изменения в ветеранской политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Главная тема встречи – изменения и решения, необходимые для продуктивной и реальной ветеранской политики.
Отдельным блоком стала оценка ситуации в Силах обороны Украины – президент подчеркнул, что услышать ее из первоисточника для него было важно.
"Обсудили, какие изменения и решения нужны для продуктивной, реальной ветеранской политики. Важно было услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины", - говорится в сообщении президента.
После встречи президент поблагодарил "Волыню" за советы и пригласил оставаться в команде государства.
"Благодарен за советы и готовность быть и дальше в команде нашего государства", - добавил Зеленский.
Напомним, тема ветеранов оказалась в центре внимания на фоне обновления правительства.
Неделю назад Верховная Рада утвердила новый Кабмин во главе с премьером Сергеем Корецким - Министерство по делам ветеранов возглавил глава Николаевской ОВ Виталий Ким, сменивший в должности Наталию Калмыкову.