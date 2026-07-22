Зеленский встретился с героем "Азовстали" по вопросам ветеранской политики

Главная тема встречи – изменения и решения, необходимые для продуктивной и реальной ветеранской политики.

Отдельным блоком стала оценка ситуации в Силах обороны Украины – президент подчеркнул, что услышать ее из первоисточника для него было важно.

"Обсудили, какие изменения и решения нужны для продуктивной, реальной ветеранской политики. Важно было услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины", - говорится в сообщении президента.

После встречи президент поблагодарил "Волыню" за советы и пригласил оставаться в команде государства.

"Благодарен за советы и готовность быть и дальше в команде нашего государства", - добавил Зеленский.