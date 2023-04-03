ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии

Новина українською →
Черниговская область, Понедельник 03 апреля 2023 18:26
Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии Фото: Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В ходе рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский выразил благодарность за действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства ФРГ и Роберта Габека с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Ваш визит является мощным сигналом для наших граждан, наших военных, всех нас", - отметил президент.

Он подчеркнул, что посещение Черниговской области вице-канцлером Германии важно, учитывая начало прошлого года президентами двух государств программы патроната над муниципальным партнерством Украины и ФРГ.

Зеленский также поблагодарил Германию за лидерство в обеспечении Украины необходимым оборонным вооружением, в частности, путем предоставления немецких танков Leopard и БМП Marder, а также за вклад в защиту украинского неба и отметил важность продолжения этой помощи.

"Сегодня мы очень мотивированы деоккупировать нашу страну", - подчеркнул президент.

Во время пребывания в Черниговской области Зеленский вместе с вице-канцлером Германии ознакомился с ходом восстановительных работ на мостовом переходе через реку Десна (Киевский мост) и презентацией проекта восстановления других мостопереходов в Черниговской области.

Глава государства приветствовал готовность представителей деловых кругов ФРГ и немецких предприятий приобщаться к восстановлению нашей страны.

Кроме того, германской стороне было предложено рассмотреть возможность финансовой поддержки восстановления мостовой инфраструктуры Черниговской области.

Как сообщается, в результате полномасштабного российского вторжения РФ в регионе было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов.

Напомним, в понедельник, 3 апреля,вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом. Это его первое путешествие в страну после начала войны.

Также отметим, что сегодня президент Зеленский находится с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Черниговская область
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу