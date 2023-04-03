Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии
В ходе рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский выразил благодарность за действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства ФРГ и Роберта Габека с первых дней полномасштабной российской агрессии.
"Ваш визит является мощным сигналом для наших граждан, наших военных, всех нас", - отметил президент.
Он подчеркнул, что посещение Черниговской области вице-канцлером Германии важно, учитывая начало прошлого года президентами двух государств программы патроната над муниципальным партнерством Украины и ФРГ.
Зеленский также поблагодарил Германию за лидерство в обеспечении Украины необходимым оборонным вооружением, в частности, путем предоставления немецких танков Leopard и БМП Marder, а также за вклад в защиту украинского неба и отметил важность продолжения этой помощи.
"Сегодня мы очень мотивированы деоккупировать нашу страну", - подчеркнул президент.
Во время пребывания в Черниговской области Зеленский вместе с вице-канцлером Германии ознакомился с ходом восстановительных работ на мостовом переходе через реку Десна (Киевский мост) и презентацией проекта восстановления других мостопереходов в Черниговской области.
Глава государства приветствовал готовность представителей деловых кругов ФРГ и немецких предприятий приобщаться к восстановлению нашей страны.
Кроме того, германской стороне было предложено рассмотреть возможность финансовой поддержки восстановления мостовой инфраструктуры Черниговской области.
Как сообщается, в результате полномасштабного российского вторжения РФ в регионе было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов.
Напомним, в понедельник, 3 апреля,вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом. Это его первое путешествие в страну после начала войны.
Также отметим, что сегодня президент Зеленский находится с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.