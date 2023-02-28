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Зеленский встретился с генсеком ОЭСР и пригласил присоединиться к восстановлению Украины (видео)

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Вторник 28 февраля 2023 17:48
Зеленский встретился с генсеком ОЭСР и пригласил присоединиться к восстановлению Украины (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Отметим, что завтра ОЭСР откроет свой офис в Киеве. Зеленский заметил, что открытие в Украине офиса станет важным шагом в сотрудничестве Украины с организацией.

"Все, что сейчас делается и планируется в Украине, направлено на победу и будущее восстановление Украины. Пригласил представителей ОЭСР присоединиться к процессу восстановления", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил ОЭСР за признание перспективы членства Украины в организации.

Корман подчеркнул солидарность организации с Украиной и выразил восхищение смелостью украинцев в борьбе с российской агрессией.

Напомним, в октябре ОЭСР начал начальный диалог о вступлении Украины в организацию.

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