Зеленский приехал к Байдену в Белый дом: первые подробности

Американские журналисты опубликовали видео прибытия Зеленского в Белый дом. По данным журналистов, Зеленского сопровождают украинский посол Оксана Маркарова, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

После переговоров президенты Украины и США проведут пресс-конференцию журналистам.

Планы на встречу с Байденом

Как сообщали в Офисе президента Украины, на переговорах с президентом США Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора.

Среди ключевых тем переговоров, как говорили в ОП, будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий Зеленского и Байдена на следующий год.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что лидеры двух государств также обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент.

Визит Зеленского в США

На выходных Зеленский отправился в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея, который заявлял о поддержке Украины. После участия в инаугурации украинский президент объявил, что едет в США, чтобы встретиться с Байденом и не только.

Визит Зеленского в США проходит на фоне рассмотрения Конгрессом запроса Байдена на выделение дополнительного финансирования для поддержки Украины. Из-за внутриполитических разногласий в США выделение средств для Украины оказалось заблокированным. В рамках визита в США Зеленский встретился с представителями Конгресса, в частности со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Более того, зачем Зеленский уехал в США и чего ждать от встречи с Байденом, читайте в материале РБК-Украина.