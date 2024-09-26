Зеленский на встрече с Байденом сфокусировался на вопросе плана победы, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

В Офисе президента Украины отметили, что во время встречи Зеленский поблагодарил Байдена и Штаты за оказанную стране поддержку, которая "спасает жизнь украинцев и помогает стране сохранить независимость".

"Глава Украинского государства ознакомил президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте. Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", - говорится в заявлении ОП.

Кроме того, Зеленский и Байден приняли участие в специальной встрече "G7+", посвященной вопросу восстановления Украины. Также более 30 стран и Евросоюз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

Во время выступления на мероприятии Зеленский отметил, что после разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему "стать по-настоящему продолжительным".

"Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - способствующей миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", - сказал президент Украины.

Также было обнародовано видео выступления Байдена и Зеленского во встрече в формате "Группа Семи+Украина" по восстановлению Украины.

Визит Зеленского в США

Ранее сообщалось, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в США. Ранее глава государства заявлял, что в рамках визита представит собственный "план победы" Украины, тесно связанный с военной помощью США.

Добавим, по словам украинского президента, этот план содержит ряд решений уже до конца 2024 года.

Также напомним, 24 сентября спикер президента Украины заявил, что Зеленский через два дня дважды встретится с Байденом.

Детальнее о визите президента Украины читайте в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".